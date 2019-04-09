Полиция нашла наркомана, напавшего с ножом на парня на Комендантском проспекте

СЕГОДНЯ 11:59 2019-04-09T11:59:13+03:00

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Полиция Петербурга во вторник, 9 апреля, возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью местному жителю. В прошедшую субботу, 6 апреля, в полицию Приморского района из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним поступил 20-летний парень с множественными ножевыми ранениями.

- По словам пострадавшего молодого человека, около трех часов ночи 6 апреля около станции метро «Комендантский проспект» к нему подошел неизвестный парень. Между ними завязалась небольшая перебранка, после чего подошедший ударил несколько раз юношу ножом, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили подозреваемого. Им оказался 23-летний житель Приморского района Петербурга. В данный момент он находится в неком лечебном учреждении. По данным социальных сетей, юноша страдает от наркозависимости. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU