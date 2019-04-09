В Петербурге с 19 апреля запустят дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-09T12:30:14+03:00

В связи с увеличением сезонного пассажиропотока добавят пригородные поезда в Ленобласть

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Весной, летом и осенью жители Петербурга на выходные выбираются на дачи, на залив и просто на природу, для того, чтобы отдохнуть и пожарить шашлыки. В связи с увеличением пассажиропотока в пригородные направления в Северной столице запустят дополнительные электрички с 19 апреля. Подробное расписание поездов стало известно во вторник, 9 апреля.

- С 19 апреля 2019 года увеличиваются размеры движения, а также продлеваются маршруты пригородных поездов на всех направлениях Октябрьской железной дороги, - сообщила пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Так, в Финляндском направлении по пятницам запустят дополнительные электрички, которые свяжут Петербург с Сосново, Кузнечное, Мельничный Ручей и Пупышево. По субботам появятся маршруты до Ладожского озера и обратно, а также от Петрокрепости, Приозерска.

На Балтийском направлении добавят электрички до станции Мшинская и Луга. Также будет курсировать поезд Луга-Псков.

На Московском и Северном направлении появятся дополнительные электрички, которые соединят Петербург и Любань, Дачу Долгоруковых, Пупышево, Мгу и Тосно.

На Витебском направлении можно будет чаще уехать до Чолово, Чаща, Новгород-на-Волхове, Поселок, Новинка, Павловск и Батецкая.

ИСТОЧНИК KP.RU