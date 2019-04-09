2019-04-09T13:27:44+03:00
Общество

Петербург получит деньги на поддержку спортивных школ

Размер субсидий оценивается в несколько десятков миллионов рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург получит субсидии на поддержку спортивных школПетербург получит субсидии на поддержку спортивных школФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербург потупит государственная поддержка спортивных организаций. Из федерального бюджета будет выделено несколько десятков миллионов рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. Соответствующее постановление было подписано во вторник, 9 апреля, в Смольном.

- По первому соглашению субсидии получат 15 спортивных школ Петербурга. Среди них училище олимпийского резерва №2, СШОР по конному спорту и современному пятиборью, СШОР «Комета», СШОР по фигурному катанию на коньках, СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга», СШОР «Ижора» Колпинского района и СШОР «Купчинский Олимп» Фрунзенского района, - сообщили в Смольном.

Размер субсидий на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов составит почти 49 миллионов рублей. Общий объем бюджетных ассигнований в текущем году составляет более 132 миллионов рублей.

По второму соглашению субсидии будут направлены в пять спортивных школ олимпийского резерва: СШОР«Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту», СШОР «Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта», СШОР «Звездный лед», СШОР «Невские звезды» и СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района Санкт-Петербурга.

Так, размер субсидий на 2019 и на плановый период 2020-2021 годов составит около 19 миллионов рублей. Общий объем бюджетных ассигнований в текущем году составляет более 38,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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