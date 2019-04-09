2019-04-09T13:44:46+03:00
Происшествия

Вандалы могли обрушить потолок в переходе на Митрофаньевском шоссе

Несколько потолочных плит рухнули в подземном переходе ночью в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
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Обрушить потолок в переходе на Митрофаньевском в Петербурге могли вандалыОбрушить потолок в переходе на Митрофаньевском в Петербурге могли вандалыФото: Артем КИЛЬКИН
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В ночь с понедельника на вторник, с 8 на 9 апреля, в подземном переходе на Митрофаньевском шоссе произошло ЧП. Большие плиты из фиброцемента с потолка обвалились прямо на лестницу. Благо, в момент происшествия людей не было в переходе, поэтому никто не пострадал.

- По результатам предварительного осмотра точную причину падения плит определить не удалось, но не исключается версия, по которой виной произошедшего мог стать акт вандализма, - пояснили свою версию в пресс-службе «Мостотреста».

На данный момент специалисты провели осмотр места и убедились в том, что переход полностью безопасен для пешеходов. Сейчас уже ведется подготовка к началу аварийных работ по восстановлению потолка с помощью листов из поликарбоната. Работы будут завершены к концу сегодняшнего дня. Как только они будут завершены, эксперты займутся установлением причин обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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