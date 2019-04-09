2019-04-09T14:07:38+03:00
Происшествия

В центре Петербурга фура насмерть сбила мужчину

В сторону Обводного канала в Адмиралтейском районе образовалась пробка [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Фура насмерть задавила мужчину в Адмиралтейском районе ПетербургаФура насмерть задавила мужчину в Адмиралтейском районе ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО
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Трагическая авария произошла в центре Петербурга днем во вторник, 8-9 апреля. На пересечении Рижского и Старо-Петергофского проспектов фура сбила мужчину. К сожалению, пешеход не выжил. Очевидцы удивляются, как могло произойти ДТП прямо возле пешеходного перехода.

- Проезжала мимо, труп прикрыли пакетом, через который все видно. Очень жаль человека, - рассказали очевидцы происшествия в социальной сети.

В Адмиралтейском районе Петербурга фура насмерть задавила пешехода .

По словам свидетелей, скорая приехала на место аварии очень быстро, меньше, чем за пять минут. Но все равно было уже поздно. Мужчина погиб под колесами грузовика мгновенно.

- Когда люди переходят по переходу близко к кабине из-за руля их не видно. Кабина высокая. Сам опасаюсь этих ситуаций, когда при пропуске пешеходов на переходе, поворачиваешь. Хоть и есть специальное зеркало сверху над лобовым стеклом. Но в него мало кто смотрит. Здесь, судя по всему, так и произошло, - выдвинули версию произошедшего петербуржцы.

Наверняка, как именно произошло ДТП позже установят сотрудники ГИБДД. На данный момент они уже работают на месте. Автомобилисты сообщают, что в месте аварии образовалась пробка в сторону Обводного канала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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