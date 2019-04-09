2019-04-09T14:37:34+03:00
Дом. Семья

«Фонд друзей балтийской нерпы» попросил помощи у петербуржцев

Деньги нужны на корм Крошику и другим обитателям приюта для тюленят
Петр КИБЕР
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"Фонд друзей балтийской нерпы" просит помочь средствами на корм и содержание своих питомцев. Фото: vk.com/sealrescue"Фонд друзей балтийской нерпы" просит помочь средствами на корм и содержание своих питомцев. Фото: vk.com/sealrescue
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Спасение попавших в беду диких животных - благое, но затратное дело. К сожалению, без денег невозможно купить еду, оплатить счета и вообще прожить. Поэтому «Фонду друзей балтийской нерпы» пришлось обратиться за помощью к петербуржцам.

- Друзья, как мы не откладывали это крайне неприятное для нас сообщение, но, все-таки, нам придется попросить у вас материальной помощи. Приобретение рыбы и лечение поступивших тюленят, а также административные отчисления и платежи осуществляются только за счет ваших пожертвований, - сообщают сотрудники Фонда в соцсетях.

Пережить зимний период спасителям обитателей Финского залива и Ладожского озера удалось благодаря накопленным запасам. Но деньги, переведенные Крошику и другим нерпятам и тюленятам, закончились, а с наступлением весны обитателей приюта стало больше. И всех надо кормить и лечить.

В Фонде просят неравнодушных петербуржцев и жителей области помочь средствами, но предупреждают о мошенниках - все деньги надо переводить только на счет по безналу. Сбором наличных, особенно на улицах, друзья балтийской нерпы не занимаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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