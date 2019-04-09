В Колпино «Лада» «дала угла» и протаранила автобус
Неприятной аварией закончилось лихачество водителя «Лады», который решил с ветерком проехаться по одной из центральных магистралей Колпино. Днем 9 апреля на проспекте Ленина ВАЗ-2114 не пропустил автобус, отъезжавший от остановки и влетел в него.
- Мигранты на «Ладе» разогнались на проспекте Ленина и, «дав угла», влетели боком в заднюю часть автобуса, - сообщают очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу, по которой ехали машины. Но, чудом, дело обошлось без массового ДТП. «Лада» пересекла две полосы и врезалась в ограждение у тротуара.
В Колпино водитель "Лады" "дал угла" и влетел в автобус..Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По счастью в аварии никто не пострадал. В легковушке были только водитель и пассажир (удар пришелся на заднюю правую дверь), а люди в автобусе почувствовали только небольшой толчок.
Предварительно виновником аварии может считаться водитель ВАЗа, который не пропустил отъезжающий от остановки общественный транспорт. Но окончательно в обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU