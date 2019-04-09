2019-04-09T15:02:07+03:00
Происшествия

В Колпино «Лада» «дала угла» и протаранила автобус

От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в забор [видео]
Петр КИБЕР
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В Колпино водитель "Лады" протаранил отъезжавший от остановки автобус. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Колпино водитель "Лады" протаранил отъезжавший от остановки автобус. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Неприятной аварией закончилось лихачество водителя «Лады», который решил с ветерком проехаться по одной из центральных магистралей Колпино. Днем 9 апреля на проспекте Ленина ВАЗ-2114 не пропустил автобус, отъезжавший от остановки и влетел в него.

- Мигранты на «Ладе» разогнались на проспекте Ленина и, «дав угла», влетели боком в заднюю часть автобуса, - сообщают очевидцы в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

От удара отечественная легковушка вылетела на встречную полосу, по которой ехали машины. Но, чудом, дело обошлось без массового ДТП. «Лада» пересекла две полосы и врезалась в ограждение у тротуара.

В Колпино водитель "Лады" "дал угла" и влетел в автобус..Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По счастью в аварии никто не пострадал. В легковушке были только водитель и пассажир (удар пришелся на заднюю правую дверь), а люди в автобусе почувствовали только небольшой толчок.

Предварительно виновником аварии может считаться водитель ВАЗа, который не пропустил отъезжающий от остановки общественный транспорт. Но окончательно в обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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