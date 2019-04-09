2019-04-09T15:20:29+03:00
Общество

На Выборгском шоссе в Петербурге снесут многоквартирный дом

Самострой возле Нижнего Суздальского озера был возведен без разрешения
Лилия КОЗЛОВА
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На севере Петербурга снесут многоквартирный домНа севере Петербурга снесут многоквартирный домФото: Евгения ГУСЕВА
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На севере Петербурга собираются сносить многоквартирный дом. Как стало известно во вторник, 9 апреля, жители Выборгского района заметили постройку возле Нижнего Суздальского озера и обратились в Госстройнадзор. Прокуратура выяснила, что здание возведено незаконно.

- Незаконный дом стоит на Выборгском шоссе, дом 144, корпус 4, литера В. Во время проверки комиссия выяснила, что самострой вышел за пределы земельного участка, который находится в собственности у ООО «Ждановские озера», и стоит на территории общего пользования, - сообщили в Смольном.

Комиссия выяснила, что постройка возведена незаконно, без разрешения. Сам земельный участок, где стоит дом, предназначен для строительства не многоквартирных зданий, а односемейных индивидуальных домов. В связи с нарушением градостроительных норм и правил надзорное ведомство направило иск в суд о сносе самостроя, которое арбитражный суд удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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