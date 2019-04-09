2019-04-09T15:53:48+03:00
Происшествия

Пьяного «телефонного террориста», обещавшего взорвать Смольный, осудили на шесть лет

Мужчина поссорился с девушкой и не помнит, как угрожал правительству Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге осудили "телефонного террориста"В Петербурге осудили "телефонного террориста"Фото: Олег ЗОЛОТО
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Порой, после «веселой вечеринки» с алкоголем, на утро с трудом вспоминаешь о том, что произошло накануне. А иногда совершенно не верится в то, что человек на такое способен. Каково же было удивление у жителя Петербурга, который на утро обнаружил, что «пытался взорвать Смольный». Во вторник, 9 апреля, «телефонный террорист» выслушал в суде свой приговор.

- Прошедшим летом, 2 июня 2018 года после обеда подсудимый приехал в центр Петербурга. Поругался с девушкой и решил залить горе алкоголем. Далее он не помнит, сколько выпил и в каких заведениях был, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Достаточно напившись, мужчина начал звонить со своего телефона на номер «112». Первый звонок длился не долго. Плохая связь мешала подсудимому поговорить с диспетчером. Позже он позвонил снова и начал сыпать угрозами. Он заявил, что является террористом-смертником, собирается взорвать Смольный, уже заложил 300 грамм взрывчатки и предлагал начать ее искать.

По словам петербуржца, зачем он начал звонить в экстренные службы и угрожать, он не помнит, так как был пьян. Но суд беспристрастен, поэтому мужчина получил наказание - лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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