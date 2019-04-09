2019-04-09T15:46:50+03:00
Общество

За неправильную утилизацию «рыбных хвостов» производство оштрафовали на полмиллиона рублей

Нарушение закона выявила проверка прокуратуры
Петр КИБЕР
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Коммерсантов из Петербурга оштрафовали на полмиллиона за неправильную утилизацию "рыбных хвостов".Коммерсантов из Петербурга оштрафовали на полмиллиона за неправильную утилизацию "рыбных хвостов".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Невского района Петербурга совместно с ветеринарным управлением провели проверку местного предприятия, занимающегося переработкой рыбы. Инспекция показала, что очистки и «останки» рыбных тушек утилизировались неправильно.

- Проверка показала, что сбор, хранение, утилизация биологических отходов, получаемых при переработке пищевого рыбного сырья, осуществлялись с нарушением требований закона, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В итоге руководству пищевого производства было внесено предупреждение, а против директора завели административное дело по статье «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Также компании выписали штраф в 520 тысяч рублей, который виновные почти сразу оплатили. Повторная проверка показала, что теперь рыбные отходы утилизируются правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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