За неправильную утилизацию «рыбных хвостов» производство оштрафовали на полмиллиона рублей
Прокуратура Невского района Петербурга совместно с ветеринарным управлением провели проверку местного предприятия, занимающегося переработкой рыбы. Инспекция показала, что очистки и «останки» рыбных тушек утилизировались неправильно.
- Проверка показала, что сбор, хранение, утилизация биологических отходов, получаемых при переработке пищевого рыбного сырья, осуществлялись с нарушением требований закона, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
В итоге руководству пищевого производства было внесено предупреждение, а против директора завели административное дело по статье «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
Также компании выписали штраф в 520 тысяч рублей, который виновные почти сразу оплатили. Повторная проверка показала, что теперь рыбные отходы утилизируются правильно.
ИСТОЧНИК KP.RU