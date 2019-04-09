2019-04-09T16:12:59+03:00
Происшествия

Из-за брошенного у мусоропровода пакета петербуржец едва не пристрелил соседа

Теперь несдержанному на эмоции горожанину грозит до двух лет тюрьмы
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments4
Один сосед чуть не застрелил другого из-за брошенного пакета с мусором.Один сосед чуть не застрелил другого из-за брошенного пакета с мусором.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Житейская ситуация - оставленный у мусоропровода пакет, едва не привел к трагедии. Петербуржец, взбешенный поступком соседа, который не удосужился вынести мусор на улицу, схватил пистолет и пошел выяснять отношения.

- Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, конфликт между жителями произошел в вечернее время, когда все были дома после работы. Мужчина пошел выносить мусор, но увидел у мусоропровода своего нетрезвого соседа. И чтобы не нарваться на конфликт, просто оставил пакет на лестничной клетке. Это и не понравилось блюстителю чистоты.

Разгоряченный спиртным 48-летний петербуржец схватил пистолет, позвонил в дверь соседу, высказал за брошенный мусор, выстрелил в воздух и направил оружие человеку в лицо, пригрозив убить. После того, как агрессивный сосед ушел, пострадавший вызвал полицию.

Теперь нападавшему грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством. До суда он будет находиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Петербургом на воду спустили новый траулер «Андромеда»
За неправильную утилизацию «рыбных хвостов» производство оштрафовали на полмиллиона рублей
Пьяного «телефонного террориста», обещавшего взорвать Смольный, осудили на шесть лет
На Выборгском шоссе в Петербурге снесут многоквартирный дом
В Колпино «Лада» «дала угла» и протаранила автобус
«Фонд друзей балтийской нерпы» попросил помощи у петербуржцев
В центре Петербурга фура насмерть сбила мужчину
Вандалы могли обрушить потолок в переходе на Митрофаньевском шоссе
Петербург получит деньги на поддержку спортивных школ
В Петербурге с 19 апреля запустят дополнительные электрички
Полиция нашла наркомана, напавшего с ножом на парня на Комендантском проспекте
В центре Петербурга мужчина избил 17-летнюю девушку металлическим обрезком
Сотрудники налоговой Петербурга подозреваются во взяточничестве
В Пушкине ночью горели три автомобиля
«Это ж Бенедикт Камбербэтч»: В Петербурге разыскивают вандала, похожего на английского актера
Смольный потратит более 10,5 миллиардов рублей на школы и детские сады
В ночном пожаре в Московском районе сгорел мужчина и его собака