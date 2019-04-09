Из-за брошенного у мусоропровода пакета петербуржец едва не пристрелил соседа
Житейская ситуация - оставленный у мусоропровода пакет, едва не привел к трагедии. Петербуржец, взбешенный поступком соседа, который не удосужился вынести мусор на улицу, схватил пистолет и пошел выяснять отношения.
- Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Угроза убийством», - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
По версии следствия, конфликт между жителями произошел в вечернее время, когда все были дома после работы. Мужчина пошел выносить мусор, но увидел у мусоропровода своего нетрезвого соседа. И чтобы не нарваться на конфликт, просто оставил пакет на лестничной клетке. Это и не понравилось блюстителю чистоты.
Разгоряченный спиртным 48-летний петербуржец схватил пистолет, позвонил в дверь соседу, высказал за брошенный мусор, выстрелил в воздух и направил оружие человеку в лицо, пригрозив убить. После того, как агрессивный сосед ушел, пострадавший вызвал полицию.
Теперь нападавшему грозит до двух лет тюрьмы за угрозу убийством. До суда он будет находиться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU