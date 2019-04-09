2019-04-09T16:47:15+03:00
Общество

Под Петербургом на воду спустили новый траулер «Андромеда»

Головное судно серии построено на заводе «Пелла» по заказу мурманских рыболовов
Петр КИБЕР
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Новый траулер "Андромеда" станет одним из четырех судов проекта 03095. Фото: Пресс-служба судостроительного завода "Пелла".Новый траулер "Андромеда" станет одним из четырех судов проекта 03095. Фото: Пресс-служба судостроительного завода "Пелла".
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Спуск корабля на воду - это всегда торжественное событие. Особенно, если это головное (первое) судно новой серии. Сегодня, 9 апреля, такое мероприятие прошло на заводе «Пелла» в Ленинградской области, где по заказу мурманских рыболовов был построен траулер «Андромеда».

- В торжественном мероприятии приняли участие руководители Северо-Западного управления Росрыболовства, представители правительства Ленинградской области и гендиректор группы компаний «Мурмансельдь 2» - заказчика траулера, - сообщает пресс-служба судостроительного завода «Пелла».

Справка «КП»:

Новое судно проекта 03095 предназначено для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту. Рыбофабрика оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов, рыбной муки.

Производительность морозильного оборудования составляет не менее 100 тонн мороженной продукции в сутки.

Всего по заказу «Мурмансельди» планируется построить четыре таких траулера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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