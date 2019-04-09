2019-04-09T19:42:55+03:00
Общество

На полигон «Красный Бор» приехала инспекция из Петербурга

Сотрудники комитета по природопользованию а также Росприроднадзора проверили, как свалка пережила зиму
Петр КИБЕР
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На полигон "Красный Бор" приехала инспекция из Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию СПбНа полигон "Красный Бор" приехала инспекция из Петербурга. Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию СПб
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Весна - время паводков. Грунтовые воды поднимаются, наполняя землю водой. И если в обычном месте это не грозит ничем кроме промокших ног, то в случае с полигоном «Красный бор», на котором хранятся токсичные отходы, опасения о безопасности природы более чем обоснованы.

- Полигон принимает необходимые меры по предотвращению опасной паводковой ситуации. Такие выводы сделали специалисты, приехавшие с инспекцией на «Красный Бор», - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Члены комиссии осмотрели затворный шлюз-регулятор, карты-котлованы и пруды-накопители, в которых хранятся токсичные отходы, а также обводной и внутренний каналы. Специалисты взяли пробы воды в магистральном канале, куда идет сброс сточных вод с полигона, а также в ручье Большой Ижорец.

По словам членов комиссии, в настоящее время «Красный Бор» работает в штатном режиме. Напомним, что беспокойство возможным попаданием ядовитых веществ через стоки полигона в водоемы Ленобласти ранее выражали экологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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