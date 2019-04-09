На полигон «Красный Бор» приехала инспекция из Петербурга
Весна - время паводков. Грунтовые воды поднимаются, наполняя землю водой. И если в обычном месте это не грозит ничем кроме промокших ног, то в случае с полигоном «Красный бор», на котором хранятся токсичные отходы, опасения о безопасности природы более чем обоснованы.
- Полигон принимает необходимые меры по предотвращению опасной паводковой ситуации. Такие выводы сделали специалисты, приехавшие с инспекцией на «Красный Бор», - сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.
Члены комиссии осмотрели затворный шлюз-регулятор, карты-котлованы и пруды-накопители, в которых хранятся токсичные отходы, а также обводной и внутренний каналы. Специалисты взяли пробы воды в магистральном канале, куда идет сброс сточных вод с полигона, а также в ручье Большой Ижорец.
По словам членов комиссии, в настоящее время «Красный Бор» работает в штатном режиме. Напомним, что беспокойство возможным попаданием ядовитых веществ через стоки полигона в водоемы Ленобласти ранее выражали экологи.
ИСТОЧНИК KP.RU