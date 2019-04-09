2019-04-09T20:33:46+03:00
Общество

В честь «Арктического форума» в Петербурге случился снегопад

Крупные хлопья снега в течение получаса падали на улицы города [видео]
Петр КИБЕР
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Вчера снег накрыл пригороды Петербурга, а сегодня взялся за сам город.Вчера снег накрыл пригороды Петербурга, а сегодня взялся за сам город.Фото: СОЦСЕТИ
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Это не 9 апреля, а 68 февраля - так шутят петербуржцы, ставшие свидетелями снегопада, накрывшего несколько районов Северной столицы вечером во вторник. Крупные хлопья снега летели с неба, тая на подлете к земле.

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Зрелище было красивым, но не продолжительным. Так, на Петроградской стороне, где располагается редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», снегопад продлился всего около получаса.

В честь "Арктического форума" 9 апреля в Петербурге выпал снег.Крупные хлопья падали с неба, но таяли не долетая до землиПетр КИБЕР

Видели «привет» от зимы и в других районах города. А накануне снегопад обрушился на пригороды - в Курортном районе засыпало Сестрорецк, Зеленогорск и многочисленные поселки. А Выборг и вовсе превратился в новогоднюю картинку, что, впрочем, не слишком порадовало местных жителей, ждавших теплой весны.

Но и петербуржцам и жителям Ленобласти придется потерпеть еще пару деньков. В среду и четверг синоптики обещают похолодания и даже ночные заморозки. Ожидаются снег и гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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