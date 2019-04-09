2019-04-09T21:37:57+03:00
Общество

На Лиговском проспекте снесли незаконные магазины

Несколько точек торговли, расположенные в одном здании, демонтировали сотрудники комитета по контролю за городским имуществом
Петр КИБЕР
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Комитет по контролю за имуществом снес незаконную пристройку с магазинами на Лиговском проспекте, 52. Фото: Пресс-служба администрации СПбКомитет по контролю за имуществом снес незаконную пристройку с магазинами на Лиговском проспекте, 52. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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Пара точных ударов кувалдой, ломом и стена незаконной пристройки пала под напором сотрудников петербургского комитета по контролю за городским имуществом. Через несколько часов на месте магазинов, расположенных на Лиговском проспекте, 52, осталась лишь груда мусора.

- По результатам обследования в декабре 2018 года выявлено использование земельного участка без правоустанавливающих документов. Данный участок использовался для размещения кирпичного строения общей площадью 150 квадратных метров, состоящего из нескольких секций, в которых были размещены магазины и точка общественного питания, - сообщает пресс-служба Смольного.

Владельцам постройки было выдано предписание устранить нарушение, то есть демонтировать павильон самостоятельно, однако когда инспектора вернулись на место весной 2019 года, пристройка стояла на месте. В итоге ее снесли своими силами, а владельцам выставили счет за работы плюс штраф в 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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