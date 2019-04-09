СКА проиграл в Москве ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина

СЕГОДНЯ 22:26 2019-04-09T22:26:24+03:00

СКА уступил в седьмом матче ЦСКА и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Зрелищное противостояние СКА и ЦСКА, Петербурга и Москвы, которое стало украшением финала Западной конференции КХЛ, завершилось. Для выявления того, кто поборется с победителем с Востока за Кубок Гагарина, пришлось провести все семь матчей. Но, увы, дальше идет столичная команда.

Первые две игры сери в Москве за собой уверенно оставил ЦСКА. Далее пара перебралась на берега Невы и здесь уже дважды викторию праздновали петербургские хоккеисты. Пятый мачт в столице вновь остался за ЦСКА, но и СКА не отдал сопернику домашнюю игру.

В итоге счет в серии до четырех побед оказался равным - 3:3. Решающее противостояние вновь прошло в Москве, так как столичные армейцы закончили регулярный чемпионат выше СКА.

Увы, но с первых минут москвичи показали, кто в доме хозяин. Сначала в игре в большинстве забросил Вей, а после преимущество удвоил Слепышев. СКА, усилиями Плтникова отыграл одну шайбу, но и все. Третий гол ЦСКА Григоренко оформил уже в пустые ворота, когда петербуржцы сняли вратаря в конце матча.

Теперь за трофей ЦСКА поборется с омским «Авангардом», а это значит, что у Кубка Гагарина будет новый обладатель, так как обе команды впервые дошли до финала.

ИСТОЧНИК KP.RU