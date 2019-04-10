Погода на 10 апреля в Петербурге: Мокрый снег

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-10T07:41:17+03:00

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Как бы ни хотели петербуржцы поскорее скинуть с плеч зимнюю одежду, погода в Северной столице пока что этого не позволяет. На дворе второй месяц весны, а холодный циклон снова принес в город на Неве промозглый ветер и сырость. В среду, 10 апреля, в Петербурге синоптики весь день обещают осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Так что мечты о солнечных деньках можно пока что отложить.

- Ночью в Петербурге витал переменный слабый ветер. Температура воздуха опустилась до нуля градусов. Днем 10 апреля станет немного потеплее, до 3-5 градусов выше нуля, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение всей среды горожанам придется укутываться и прятать головы от мелкой мороси и от периодических хлопьев мокрого снега. Такая малоприятная, промозглая погода продержится до конца рабочей недели. В четверг в Петербурге похолодает до 1-3 градусов выше нуля. В пятницу, 12 апреля, температура чуть-чуть снова поднимется на пару градусов.

Однако холода и мокрый снег не всегда будут в Петербурге. Уже со следующей недели в город снова заглянет солнце и под его лучами начнут набухать почки на деревьях и распускаться первоцветы.

ИСТОЧНИК KP.RU