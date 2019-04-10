Разъяренный автомобилист разбил ногой водительское стекло каршеринга в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:50 2019-04-10T08:50:12+03:00

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Порой за рулем у некоторых людей начинают сдавать нервы. Пробки, неадекватное вождение участников движения, личные проблемы. Все это накапливается и выливается в неадекватные поступки. Во вторник, 9 апреля, в Петербурге автомобилисты не поделили дорогу. За это один из них решил отстоять свое право быть главным на трассе и вывел «соперника» из «гонки», выбив с ноги водительское стекло.

- Еду я домой с учебы на каршеринге. Мне надо было перестроиться в левую полосу, смотрю в зеркало, понимаю, что успеваю. Включаю поворотники, все по правилам. Но одному «Ауди» это не понравилось и он начал меня давить, не давал проехать, - рассказал пострадавший юноша в социальной сети.

В Петербурге автомобилист выбил водительское стекло каршеринга с человеком внутри .

Однако на опубликованном видео не видно, как на каршеринги загораются поворотники. Он и автомобиль «Ауди» виляют по дороге, перестраиваясь туда-сюда из правой в среднюю полосу. Остановившись на светофоре, из «Ауди» грозным шагом вышел мужчина и с ноги выбил стекло у машины каршеринга со стороны водителя.

Осколки окна прилетели в лицо юноше и оцарапали его от виска до подбородка.

Осколки разбитого стекла оцарапали водителю каршеринга лицоФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Петербуржцы в социальных сетях проявили сочувствие к парню, однако отметили, что и он и водитель «Ауди» вели себя на дороге не по правилам и оба только усложняли движение.

ИСТОЧНИК KP.RU