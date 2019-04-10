Петербурженка умерла со страху после ограбления ее дома

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-10T09:09:49+03:00

В Ленобласти женщина умерла со страху после ограбления ее дома Фото: Кирилл ЧАЩИН

Изменить размер текста: A A

Ограбление с трагическим концом произошло накануне вечером, 9 апреля. В дом к пожилой женщине в городе Отрадное Кировского района Ленобласти ворвался вор. Он угрожал пенсионерке пистолетом, забрал ценные вещи и скрылся. Но хозяйка дома не пережила такого потрясения. Как стало известно в среду, 10 апреля, страх поборол женщину и она умерла.

- Около 22:20 часов вечера 9 апреля неизвестный вор постучал в один из домов на 6-й линии в городе Отрадное. Разбойник вошел внутрь и предметом, похожим на пистолет, стал угрожать 61-летней хозяйке, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Грабитель забрал 15 тысяч рублей, три мобильных телефона, ювелирные изделия и сбежал. Женщину он не тронул. Однако происшествие так сильно потрясло хозяйку дома, что около одиннадцати часов вечера ей резко стало очень плохо. В итоге сердце женщины просто не выдержало такого стресса, и она умерла на месте.

На данный момент полиция уже возбудило уголовное дело по факту разбоя. Грабителя разыскивают.

ИСТОЧНИК KP.RU