Пьяный вандал закрасил памятник защитникам Ленинграда под Петербургом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-10T09:52:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинградской области житель поселка имени Морозова решил обновить памятник защитникам Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Во вторник, 9 апреля, мужчина прихватил с собой краску и начал «реставрировать» монумент, но, видимо, устав, не завершил дело до конца. Полиция уже нашла местного вандала.

- Около трех часов дня 9 апреля в поселке имени Морозова Ленобласти у одного из домов по улице Мира неизвестный мужчина частично закрасил памятник защитникам Ленинграда краской серебристого цвета, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и 47-го региона.

Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело по факту вандализма. Через небольшой промежуток времени хулигана задержали. Им оказался 40-летний безработный местный житель. Оказалось, что «реставрацией» мужчина занимался в состоянии алкогольного опьянения просто их хулиганских побуждений.

На данный момент безработный находится в полиции, где правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU