2019-04-10T10:36:47+03:00
Общество

В Приморском районе откроется экопарк за 1 миллиард рублей

Прогуливаться по новому парку на севере Петербурга можно будет уже с сентября 2021 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Приморском районе Петеребурга обустроят экопарк за один миллиард рублейВ Приморском районе Петеребурга обустроят экопарк за один миллиард рублейФото: Артем КИЛЬКИН
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На севере Петербурга к 2021 появится новый парк. Зеленую зону разобьют в Приморском районе недалеко от пересечения Яхтенной и Камышовой улиц. На этом месте сейчас находится заброшенный пустырь.

- Созданием парка в Приморском районе займется ООО «Профистрой Северо-Запад». На эту цель выделено 1,1 миллиард рублей, - говорится на сайте госзакупок.

Надо отметить, что подрядчик стал единственным участником конкурса, который был допущен до тендера от центра комплексного благоустройства. К 2021 году на пустыре компания должна будет высадить около шести тысяч деревьев, сделать деревянные настилы, дорожки, поставить скамейки, а также создать амфитеатр.

Напомним, что «Профистрой Северо-Запад» активно участвует в гозакупках. Не так давно компания завершила капитальный ремонт Муринского парка за 373 миллионов рублей, опередив сроки на четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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