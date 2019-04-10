В Приморском районе откроется экопарк за 1 миллиард рублей
На севере Петербурга к 2021 появится новый парк. Зеленую зону разобьют в Приморском районе недалеко от пересечения Яхтенной и Камышовой улиц. На этом месте сейчас находится заброшенный пустырь.
- Созданием парка в Приморском районе займется ООО «Профистрой Северо-Запад». На эту цель выделено 1,1 миллиард рублей, - говорится на сайте госзакупок.
Надо отметить, что подрядчик стал единственным участником конкурса, который был допущен до тендера от центра комплексного благоустройства. К 2021 году на пустыре компания должна будет высадить около шести тысяч деревьев, сделать деревянные настилы, дорожки, поставить скамейки, а также создать амфитеатр.
Напомним, что «Профистрой Северо-Запад» активно участвует в гозакупках. Не так давно компания завершила капитальный ремонт Муринского парка за 373 миллионов рублей, опередив сроки на четыре месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU