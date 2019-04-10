В ночь на 10 апреля в Петербурге погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-10T11:09:14+03:00

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Трагическая авария произошла ночью 10 апреля на юге Петербурга. На пустой мокрой от дождя дороге столкнулись такси и мотоцикл. Скорость, с которой ехал двухколесный транспорт, была достаточной для того, чтобы его водитель вылетел из сидения на асфальт и умер на месте.

- ДТП произошло в полночь. За рулем такси марки «Фольксваген Поло» находился 22-летний водитель. На мотоцикле «Сузуки Бандит 400» гнал молодой человек 1993 года рождения, - сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей, таксист стал поворачивать налево у дома 8 по Софийской улице и, по правилам ПДД, не дал дорогу мотоциклисту. В результате мотоцикл на скорости влетел в правую дверь иномарки, сильно смяв ее. Сам он отлетел на расстояние и скончался на месте. Пострадал ли таксист, не уточняется.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU