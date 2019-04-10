2019-04-10T12:12:21+03:00
Происшествия

В Петербурге полиция накрыла нарколабораторию

В арендованной под деятельность квартире задержали 26-летнего химика
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на Пулковском шоссе накрыли нарколабораториюВ Петербурге на Пулковском шоссе накрыли нарколабораториюФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга обнаружила нарколабораторию. Как стало известно в среду, 10 апреля, находилась она в арендованной квартире одного из домов на Пулковском шоссе. Оказалось, что в подпольной лаборатории производили запрещенное вещество – мефедрон.

- Во время обысков в квартире полицейские обнаружили бутыль с жидкостью общей массой более 2,7 килограммов с мефедроном, химические реактивы, прекурсоры и лабораторное оборудование, - рассказала пресс-служба главного управления МВД Петербурга.

Всего химических реактивов и прекурсоров в лаборатории хранилось более 150 килограммов. В этой же квартире был задержан и 26-летний химик. Он рассказал, что наркотики, которые он производил, продавались с помощью «закладок» через интернет. Оплата принималась за них криптовалютой «биткоин».

На данный момент возбуждено уголовное дело. Химика задержали до дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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