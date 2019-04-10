В Петербурге предложили отмечать День отца

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-10T12:37:49+03:00

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В России, да и во всем мире уже давно отмечают день, наверное, самого главного человека в жизни каждого – День матери. Чествуют своих мам везде по-разному. В нашей стране эта дата отмечается в последнее воскресение ноября. А как же отцы? Разве они не достойны своего праздника? Депутат Петербурга считают, что достойны. В среду, 10 апреля, парламентарии предложили официально установить дату для Дня отца.

- Если закон примут, то в Петербурге будут проводиться тематические мероприятия при финансовой и организационной поддержке городских властей, - сообщил депутат Северной столицы Денис Четырбок.

Сегодня на пленарном заседании городского парламента законопроект о Дне отца уже поддержали в первом чтении. Планируется, что праздник будет отмечаться каждое третье воскресение июня.

Сегодня День отца празднуют в более чем 20 странах по всему миру. В России данный праздник еще не имеет общегосударственного масштаба, однако его отмечают в некоторых регионах, например, в Якутии, Липецке, Курске и Ульяновске.

ИСТОЧНИК KP.RU