Контрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:58 2019-04-10T12:58:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Нарушений на 32 миллиарда 873 миллиона рублей выявила Контрольно-счетная палата Петербурга в 2018 году при проверке ведомств. О этом на заседании ЗакСа, выступая с докладом о работе за год, сообщил глава КСП Петербурга, Вадим Лопатников. В 2017 году объем нарушений составил 27 миллиардов 600 миллионов рублей.

Вадим Лопатников сообщил, что в прошлом году было проведено 275 проверочных мероприятий. Две проверки были проведены совместно со Счетной палатой. Одно по вопросу финансирования обеспечения деятельности мировых судей в 2012-2017 годах. Второе - проверка использования средств федерального бюджета на развитие метрополитена в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

В городе проверки проводили в пяти комитетах, трех районах, 17 госучреждениях, двух ГУПах и шести муниципалитетах. Всего специалисты КСП установили 3 556 нарушений и недостатков. А также отметили, что на местном уровне количество нарушений растет.

Больше всего нарушений на 21,8 миллиарда рублей касается формирования и исполнения бюджетов. Нецелевого расходования обнаружено на 219,5 миллионов рублей. И больше всего, на 89 миллионов рублей – в комитете по благоустройству. В центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями нецелевого использования государственных денег выявлено на 54,7 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU