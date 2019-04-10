2019-04-10T12:58:11+03:00
Экономика

Контрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублей

В 2017 году объем нарушений составил 27 миллиардов 600 миллионов рублей
Александра МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Нецелевого расходования обнаружено на 219,5 миллионов рублей.Нецелевого расходования обнаружено на 219,5 миллионов рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Нарушений на 32 миллиарда 873 миллиона рублей выявила Контрольно-счетная палата Петербурга в 2018 году при проверке ведомств. О этом на заседании ЗакСа, выступая с докладом о работе за год, сообщил глава КСП Петербурга, Вадим Лопатников. В 2017 году объем нарушений составил 27 миллиардов 600 миллионов рублей.

Вадим Лопатников сообщил, что в прошлом году было проведено 275 проверочных мероприятий. Две проверки были проведены совместно со Счетной палатой. Одно по вопросу финансирования обеспечения деятельности мировых судей в 2012-2017 годах. Второе - проверка использования средств федерального бюджета на развитие метрополитена в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу.

В городе проверки проводили в пяти комитетах, трех районах, 17 госучреждениях, двух ГУПах и шести муниципалитетах. Всего специалисты КСП установили 3 556 нарушений и недостатков. А также отметили, что на местном уровне количество нарушений растет.

Больше всего нарушений на 21,8 миллиарда рублей касается формирования и исполнения бюджетов. Нецелевого расходования обнаружено на 219,5 миллионов рублей. И больше всего, на 89 миллионов рублей – в комитете по благоустройству. В центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями нецелевого использования государственных денег выявлено на 54,7 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кружевное белье и латекс: незаконный интим-клуб на Ржевке попался на неуплате аренды
Дорожники вымыли от зимней грязи самую узкую улицу Петербурга
Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» полностью достроят к 29 сентября
Из-за прорыва трубы рядом со школой на улице Маршала Казакова образовался фонтан
Студенческая вечеринка в Ленобласти закончилась изнасилованием
Кошкин дом: Жители Приморского района построили городок для бездомных животных
«Тойота» сбила девушку на Васильевском острове
В Петербурге предложили отмечать День отца
В Петербурге полиция накрыла нарколабораторию
В ночь на 10 апреля в Петербурге погиб мотоциклист
В Приморском районе откроется экопарк за 1 миллиард рублей
Пьяный вандал закрасил памятник защитникам Ленинграда под Петербургом
Петербурженка умерла со страху после ограбления ее дома
Разъяренный автомобилист разбил ногой водительское стекло каршеринга в Петербурге
Неадекват выбил стекло в движущемся поезде петербургского метро
Погода на 10 апреля в Петербурге: Мокрый снег
СКА проиграл в Москве ЦСКА и вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина
На Лиговском проспекте снесли незаконные магазины
Здание фабрики «Красное знамя» на улице Красного курсанта продали за 162 миллиона рублей