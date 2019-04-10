2019-04-10T12:57:20+03:00
Происшествия

«Тойота» сбила девушку на Васильевском острове

После аварии в Петербурге пешеход осталась жива, но не могла подняться с земли [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге на Васильевском острове "Тойота" сбила девушкуВ Петербурге на Васильевском острове "Тойота" сбила девушкуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге под колесами иномарки оказалась молодая девушка. Авария произошла днем во вторник, 9 апреля. Пешеход переходила дорогу по «зебре», когда на нее наехал автомобиль марки «Тойота Камри». Благо, девушка осталась жива после инцидента.

- Примерно в половину второго днем во вторник на Малом проспекте Васильевского острова в Петербурге иномарка сбила девушку, - сообщили очевидцы в социальных сетях.

В Петербурге на Васильевском острове сбили девушку .

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе почти на середине дороги. На кадрах видно, как девушка пытается подняться с асфальта, однако из-за боли не может этого сделать. Водитель «Тойоты» вышел из машины и отправился проверить несчастную. Также и другие свидетели поспешили несчастной на помощь.

Кто виноват в аварии, пока что не известно. Однако очевидцы стали спорить. Многие стали ругаться на то, что водитель не сбавил скорость возле пешеходного перехода. Другие обвинили в невнимательности девушку. Однако кто прав, а кто виноват, установят сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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