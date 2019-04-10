Студенческая вечеринка в Ленобласти закончилась изнасилованием

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-10T14:13:09+03:00

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На закрытой вечеринке в частном доме в Ленобласти произошло изнасилование. Об этом в полицию во вторник, 9 апреля, завила 19-летняя студентка. По ее словам, именно она стала жертвой надругательства. При этом заявление девушка написала на своего знакомого.

- 19-летняя студентка первого курса Государственного университета аэрокосмического приборостроения приехала учиться в Петербург из Тюменской области. По ее рассказам, в ночь на 7 апреля она находилась в частом доме в поселке имени Тельмана в Тосненском районе Ленинградской области, куда ее пригласил отдохнуть приятель, 20-летний студент второго курса Государственного университета морского и речного транспорта им. Адмирала С.О.Макарова, - сообщает «Оперативное прикрытие».

Молодые люди общались, распивали алкогольные напитки. Однако потом вечеринка изменилась. Сибирячка заявила, что 20-летний моряк начал домогаться ее, а когда получил отказ, изнасиловал.

По факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU