2019-04-10T14:48:02+03:00
Происшествия

Из-за прорыва трубы рядом со школой на улице Маршала Казакова образовался фонтан

Неожиданное зрелище очень порадовало учеников, шедших с уроков домой [видео]
Петр КИБЕР
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У школы 54 на улице Маршала Казакова забил нерукотворный фонтан.У школы 54 на улице Маршала Казакова забил нерукотворный фонтан.
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Пока сезон фонтанов в Петербурге еще не открыт, но жители Северной столицы не горюют и наслаждаются нерукотворными «гейзерами», которые то тут, то там бьют из под земли из-за прорыва коммуникаций.

- Пошел забирать дочку из школы, а тут фонтан. Служб нет. Дети радуются, - написал очевидец происшествия в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В Петербурге у школа на улице Маршала Казакова из-за прорыва трубы образовался фонтан.Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По предварительным данным, это не кипяток -рванула труба с холодной водой. Впрочем, опасности это не уменьшает, так как из-за размыва грунта может образоваться провал и в него может провалиться человек.

Известно, что никто из учеников школы номер 54, располагающейся поблизости, не пострадал. Учебный процесс также не прерывался. Немного воды из «фонтана» попало лишь на школьный стадион.

В настоящее время на место ЧП уже прибыли аварийные бригады. Сведений о масштабе аварии пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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