Платную трассу М-11 «Москва-Петербург» полностью достроят к 29 сентября

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-10T16:01:52+03:00

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Платная трасса М-11 «Москва-Санкт-Петербург», которая должна стать дублером единственной автомобильной дороги М-10, соединяющей две столицы, будет пущена в эксплуатацию до конца сентября 2019 года.

- Сегодня поставлена задача сдать восьмой участок, он наиболее сложный, до 29 сентября 2019 года, - приводит слова замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова ТАСС.

Таким образом трасса будет достроена полностью - на настоящий момент работы идут только на 7-м и 8-м участках М-11. При этом основными трудностями для строителей стали археологические находки. На месте будущего шоссе было обнаружено древнее городище. После того, как все вопросы с учеными были разрешены, дорожники вновь взялись за лопаты.

Напомним, что новая трасса пройдет от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до петербургского КАДа. Общая протяженность М-11 составит 669 километров. Расчетная скорость движения - 110-130 километров в час, время в пути от Петербурга до Москвы - 5,5 часов. Приблизительная стоимость проезда составит 2-2,5 тысячи рублей без транспондера и около 1,5 тысяч с ним.

ИСТОЧНИК KP.RU