Дорожники вымыли от зимней грязи самую узкую улицу Петербурга

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-10T15:45:45+03:00

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С начала апреля в течение всего месяца дорожные службы занимаются генеральной уборкой улиц Петербурга от зимней грязи. В среду, 10 апреля, Смольный отчитался о том, что накануне дорожники вычистили самую узкую улицу города. Это улица Репина на Васильевском острове.

- Самую узкую улочку Петербурга мыли вручную. Напором воды грязь сгоняли в ливневку, - сообщили в Смольном.

Также большая уборка прошла 9 апреля на 4-й и 5-й линиях Васильевского острова, Тучковом переулке, на улице Нахимова, Новосмоленской набережной, Наличной и многих других улицах острова.

За вчерашний день дорожники также привели в порядок улицы в Адмиралтейском, Центральном, Выборгском, Приморском районах, на Петроградской стороне, в Пушкине, Колпино и Стрельне. Всего лишь за сутки на мойку улиц ушло 760 автобочек воды.

Комплексная уборка улиц и дорог в Петербурге продолжается. Сегодня «большая стирка» проходит на 70 магистралях Северной столицы. Планируется, что завершится уборка к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU