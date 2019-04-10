Жители намыва на Васильевском острове жалуются на необустроенность территорий

СЕГОДНЯ 16:29 2019-04-10T16:30:03+03:00

Жилые дома на намыве Васильевского острова уже стоят, а обустройства и социальной инфраструктуры пока не заметно. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Необустроенность, грязь и отсутствие нормальных условий для жизни - вот что беспокоит петербуржцев, поселившихся на намыве Васильевского острова. Чтобы изменить ситуацию, горожане жалуются на обслуживающие компании в администрацию района. Там о проблеме знают. По словам чиновников, почти 5 тысяч человек «отрезаны от цивилизации».

- На территориях нет ни социальной инфраструктуры, ни учреждений здравоохранения, а также отсутствует регулярное транспортное сообщение, - приводит слова главы Василеостровского района Эдуарда Ильина газета «Петербургский дневник».

Причиной этому стали задержки при освоении территории, строительство дорог без разрешительных документов и проектные нарушения. Не успевают сделать и сам намыв, сейчас он выполнен лишь на 67 процентов. А там, где жилье уже построено, людям приходиться существовать без социальной инфраструктуры - нет школ, детсадов и поликлиник.

В настоящий момент на намыве построены 8 многоквартирных домов, в которых проживают почти 5 тысяч человек, и каждый пятый из них пожаловался на необустроенность своего микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU