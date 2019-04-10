2019-04-10T17:07:57+03:00
Авто

Петербургский полумарафон ограничит движение по Крестовскому острову

Мероприятие пройдет 21 апреля, а парковаться на отдельных улицах нельзя будет с 18-го числа
Петр КИБЕР
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Петербургский полумарафон перекроет движение по Крестовскому острову. Фото: vk.com/spbhalfmarathonПетербургский полумарафон перекроет движение по Крестовскому острову. Фото: vk.com/spbhalfmarathon
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Крестовский остров давно стал центром спортивной жизни Петербурга. Кроме главной футбольной арены города, здесь расположены баскетбольный и легкоатлетический стадионы, велодром и прочие сооружения. Поэтому неудивительно, что именно тут пройдет и полумарафон. Правда из-за него придется потесниться автомобилистам.

- В связи с проведением соревнований по легкой атлетике «Петербургский полумарафон» движение транспортных средств 21 апреля с 10.50 до 14.00 будет прекращено по следующим участкам дорог: Крестовский проспект от улицы Рюхина до Южной дороги; Южная дорога от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи; Теннисная аллея; Велосипедная аллея, - сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

Также транспорту перекроют проезд по Северной дороге от Велосипедной аллеи до Северной аллеи. Кроме того, ограничения коснутся и парковки автомобилей.

С 00.00 18 апреля 2019 до 10.50 21 апреля 2019 нельзя будет оставить машину на Крестовском проспекте от улицы Рюхина до Южной дороги; на Южной дороге от Крестовского проспекта до Теннисной аллеи; Теннисной аллее; Велосипедной аллее и на участке Северной дороги от Велосипедной аллеи до Северной аллеи.

Автомобилистов призывают быть внимательными и соблюдать все ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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