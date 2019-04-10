2019-04-10T17:52:15+03:00
Общество

У Александровской больницы по просьбам горожан поставят светофор

Новый объект появятся на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского
Петр КИБЕР
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На перекрестке Солидарности и Кржижановского поставят светофоры.На перекрестке Солидарности и Кржижановского поставят светофоры.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга ответил на просьбы горожан и пообещал установить светофор рядом с Александровской больницей. Работы будут закончены уже к концу нынешнего года.

- Существующий пешеходный переход у дома номер 1 по проспекту Солидарности дополнительно обустроят нерегулируемым пешеходным переходом через боковой проезд проспекта, а на пересечении Солидарности и улицы Кржижановского установят светофоры, - сообщает пресс-служба КРТИ.

Учитывая, что рядом находятся Александровская больница и Роддом номер 18, а через дорогу другое медучреждение - травмпункт, то поток пешеходов через проспект Солидарности всегда большой. При этом и движение на участке также активное. Теперь петербуржцам станет проще переходить через оживленную дорогу. Все работы обещают завершить в IV квартале текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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