Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно
С 16 апреля и больше чем на три месяца уйдет на ремонт вестибюль станции метро «Нарвская». Из-за ремонта эскалатора по утрам и вечерам в будние дни вводятся ограничения на вход. Пассажирам стоит быть внимательнее и учитывать этот момент.
- С 8:20 до 8:50 – вход в вестибюль закрыт, а с 16:45 до 19:00 – вход ограничен, - сообщается на сайте петербургского метрополитена.
Но «Нарвская» - не единственная станция, на которой в апреле начнутся работы. Уходит на ремонт и «Чернышевская». Здесь с 15 апреля и по 28 июня, а также с 1 июля и по 13 сентября также вводятся ограничения на вход.
По будним дням утром с 8:00 до 9:50 попасть на станцию нельзя будет ни за какие деньги, а в вечернее время действовать будет менее жесткая норма. С 16:40 до 20:00 – вход в вестибюль ограничен.
Чтобы не упереться в закрытые двери, жителей и гостей Петербурга призывают следить за изменением работы метро.
ИСТОЧНИК KP.RU