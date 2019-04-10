Вход на «Нарвскую» и «Чернышевскую» ограничат на три и пять месяцев соответственно

СЕГОДНЯ 18:20 2019-04-10T18:20:11+03:00

Изменить размер текста: A A

С 16 апреля и больше чем на три месяца уйдет на ремонт вестибюль станции метро «Нарвская». Из-за ремонта эскалатора по утрам и вечерам в будние дни вводятся ограничения на вход. Пассажирам стоит быть внимательнее и учитывать этот момент.

- С 8:20 до 8:50 – вход в вестибюль закрыт, а с 16:45 до 19:00 – вход ограничен, - сообщается на сайте петербургского метрополитена.

Но «Нарвская» - не единственная станция, на которой в апреле начнутся работы. Уходит на ремонт и «Чернышевская». Здесь с 15 апреля и по 28 июня, а также с 1 июля и по 13 сентября также вводятся ограничения на вход.

По будним дням утром с 8:00 до 9:50 попасть на станцию нельзя будет ни за какие деньги, а в вечернее время действовать будет менее жесткая норма. С 16:40 до 20:00 – вход в вестибюль ограничен.

Чтобы не упереться в закрытые двери, жителей и гостей Петербурга призывают следить за изменением работы метро.

ИСТОЧНИК KP.RU