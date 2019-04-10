Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов
Говорят, что ходить по лестнице пешком полезно для здоровья. Но что делать, если ты живешь на девятом этаже, а у тебя маленький ребенок и коляска. И как быть пенсионерам, инвалидам. Ведь не просто так в многоэтажках устроены лифты. Вот только многим жителям Соснового Бора уже полгода приходиться жить без благ цивилизации. Почему так - проверит прокуратура.
- После мониторинга благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить подрядчика, из-за которого в девятиэтажных домах Соснового Бора уже полгода нет лифтов, - сообщает пресс-служба ОНФ.
На проблему, которая для сосновоборцев стала болевой точкой, местные жители жаловались неоднократно, однако воз и ныне там. Еще осенью 2018 года фирма, с которой заключен контракт, сняла старые лифты, но из-за собственных трудностей так и не поставила новые.
С тех людям приходиться истаптывать ноги, ходя по ступеням вверх и вниз, но чиновники не могут разорвать контракт и найти нового исполнителя. Теперь ситуацией заинтересовались на федеральном уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU