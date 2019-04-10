Прокуратура проверит подрядчика, из-за которого жители многоэтажек в Сосновом Бору остались без лифтов

СЕГОДНЯ 18:47 2019-04-10T18:47:42+03:00

В Сосновом Бору люди уже полгода ждут, когда ремонт лифтов наконец закончится. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Говорят, что ходить по лестнице пешком полезно для здоровья. Но что делать, если ты живешь на девятом этаже, а у тебя маленький ребенок и коляска. И как быть пенсионерам, инвалидам. Ведь не просто так в многоэтажках устроены лифты. Вот только многим жителям Соснового Бора уже полгода приходиться жить без благ цивилизации. Почему так - проверит прокуратура.

- После мониторинга благоустройства городской среды в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Народный фронт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить подрядчика, из-за которого в девятиэтажных домах Соснового Бора уже полгода нет лифтов, - сообщает пресс-служба ОНФ.

На проблему, которая для сосновоборцев стала болевой точкой, местные жители жаловались неоднократно, однако воз и ныне там. Еще осенью 2018 года фирма, с которой заключен контракт, сняла старые лифты, но из-за собственных трудностей так и не поставила новые.

С тех людям приходиться истаптывать ноги, ходя по ступеням вверх и вниз, но чиновники не могут разорвать контракт и найти нового исполнителя. Теперь ситуацией заинтересовались на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU