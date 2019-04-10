Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора
Выражение «культурная столица» точно неизвестно автомобилистам Петербурга и Ленинградской области. Человек, если он культурный, не будет бросать мусор из окна машины на обочину. А судя по тому, как его много, с воспитанием у некоторых водителей совсем все плохо.
- Более 470 тонн мусора собрали дорожники в период весенней уборки вдоль федеральных трасс в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».
При этом абсолютным «чемпионом» ко количеству мусора оказалась петербургская кольцевая автодорога. На КАДе комунальщики собрали 134 тонны отходов. А ведь в зоне ответственности УПРДОРа всего 116 километров трассы.
Второе «почетное» место оказалось за дорогой от Вологды до трассы «Кола» здесь насобирали 74 тонны мусора. А чуть меньше - 72 тонны - лежало на обочинах областного участка трассы М-10 «Москва-Петербуг».
К сожалению, с каждым годом объем мусора, оставляемого вдоль дорог водителями, пассажирами машин и общественного транспорта, дачниками и прочими неразумными людьми, продолжает расти. И это очень печальная статистика.
ИСТОЧНИК KP.RU