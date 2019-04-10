Вокруг КАД и на трассах Ленобласти собрали 470 тонн мусора

СЕГОДНЯ 19:38 2019-04-10T19:38:03+03:00

"Благодарим за чистую обочину". Так это воспринимают водители. Фото: УПРДОР "Северо-Запад"

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Выражение «культурная столица» точно неизвестно автомобилистам Петербурга и Ленинградской области. Человек, если он культурный, не будет бросать мусор из окна машины на обочину. А судя по тому, как его много, с воспитанием у некоторых водителей совсем все плохо.

- Более 470 тонн мусора собрали дорожники в период весенней уборки вдоль федеральных трасс в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад».

При этом абсолютным «чемпионом» ко количеству мусора оказалась петербургская кольцевая автодорога. На КАДе комунальщики собрали 134 тонны отходов. А ведь в зоне ответственности УПРДОРа всего 116 километров трассы.

Второе «почетное» место оказалось за дорогой от Вологды до трассы «Кола» здесь насобирали 74 тонны мусора. А чуть меньше - 72 тонны - лежало на обочинах областного участка трассы М-10 «Москва-Петербуг».

К сожалению, с каждым годом объем мусора, оставляемого вдоль дорог водителями, пассажирами машин и общественного транспорта, дачниками и прочими неразумными людьми, продолжает расти. И это очень печальная статистика.

ИСТОЧНИК KP.RU