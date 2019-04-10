2019-04-10T20:14:09+03:00
Происшествия

Помощника прокурора Петербургского метрополитена поймали на взятке

300 тысяч рублей должны были помочь «закрыть глаза» на деятельность торговцев в подземке
Петр КИБЕР
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Помощник прокурора метрополитена Петербурга попался на взятке.Помощник прокурора метрополитена Петербурга попался на взятке.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Наверняка многих петербуржцев раздражают разнообразные торговцы в метро. Одни работают законно, в павильонах, а другие бродят по вагонам со всякой всячиной. Неизвестно, кто из них предложил деньги человеку в погонах, но помощник прокурора Петербургского метрополитена из взял. И не просто взял, а потребовал.

- По версии следствия, Григорий Боровко, потребовал от предпринимателя взятку в сумме 300 тысяч рублей за непроведение проверок торговых точек, находящихся на территории Петербургского метрополитена, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Петербургу.

Бизнесмен, которому не хотелось проблем, решил согласиться на условия. Первые 100 тысяч он перевел по безналу, а оставшиеся передал Боровко из рук в руки. На этом помощника прокурора и повязали сотрудники ФСБ. Сегодня, 10 апреля, мужчина был задержан с поличным на станции метро «Проспект Большевиков».

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», а следователи ходатайствуют от заключении Григория Боровко до суда под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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