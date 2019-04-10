На Ленинском проспекте ГИБДД со стрельбой ловила серебристый микроавтобус

СЕГОДНЯ 20:58 2019-04-10T21:44:21+03:00

На углу Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой со стрельбой ловили нарушителя. Фото: vk.com/spb_today

Нарушитель на праворульной «Тойоте» едва не сбил инспектора, ударил «Вольво» и уехал, но позднее бросил машину во дворах [видео]

Изменить размер текста: A A

На настоящем диком западе могли почувствовать себя жители юго-запада Петербурга, которые стали свидетелями полицейской погони со стрельбой. На улице Зины Портновой, неподалеку от перекрестка с Ленинским проспектом бойцы ГИБДД пытались остановить серебристый микроавтобус.

- Машина не остановилась по требованию сотрудников полиции и тем пришлось стрелять по колесам, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702396" frameborder="0"></iframe> На улице Зины Портновой в Петербурге полиция со стрельбой ловила микроавтобус.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

По словам местных жителей, водитель микроавтобуса был сильно нетрезв и попытался сбить инспектора ДПС, который встал перед машиной. Полицейский прострелил колеса на «Тойоте», но нарушителю удалось развернуться и уехать в сторону Трамвайного проспекта. Позже он бросил авто во дворах.

К месту ЧП слетелись несколько экипажей ГИБДД и вскоре буйного «гонщика»нашли и задержали. Теперь мужчине придется не только сдать водительские права, но и ответить за свой поступок перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU