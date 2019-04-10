На Ленинском проспекте ГИБДД со стрельбой ловила серебристый микроавтобус
На настоящем диком западе могли почувствовать себя жители юго-запада Петербурга, которые стали свидетелями полицейской погони со стрельбой. На улице Зины Портновой, неподалеку от перекрестка с Ленинским проспектом бойцы ГИБДД пытались остановить серебристый микроавтобус.
- Машина не остановилась по требованию сотрудников полиции и тем пришлось стрелять по колесам, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На улице Зины Портновой в Петербурге полиция со стрельбой ловила микроавтобус.Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
По словам местных жителей, водитель микроавтобуса был сильно нетрезв и попытался сбить инспектора ДПС, который встал перед машиной. Полицейский прострелил колеса на «Тойоте», но нарушителю удалось развернуться и уехать в сторону Трамвайного проспекта. Позже он бросил авто во дворах.
К месту ЧП слетелись несколько экипажей ГИБДД и вскоре буйного «гонщика»нашли и задержали. Теперь мужчине придется не только сдать водительские права, но и ответить за свой поступок перед законом.
ИСТОЧНИК KP.RU