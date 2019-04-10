Здание бывшей Академии легкой промышленности имени Кирова на Суворовском 50-52 стало памятником

СЕГОДНЯ 22:00 2019-04-10T22:00:39+03:00

В настоящее время здесь располагается Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, а также структуры МВД

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Комитет по охране памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга включил в число охраняемых законом строений здание бывшей Академии легкой промышленности имени Кирова, расположенное на Суворовском проспекте, 50-52.

- Здание включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - сообщает пресс-служба КГИОП.

По мнению специалистов, дом на Суворовском, 50-52 является одной из доминант проспекта и формирует его перспективу. Что касается истории, то строение в стиле модернизированной неоклассики было воздвигнуто по проекту архитекторов 1933-1938 годах по проекту архитекторов Хрякова, Полякова и Абросимова.

В годы войны здесь располагался госпиталь, в котором во время бомбежки в сентябре 1941 года погибло множество человек. Воссоздать разрушенное здание удалось лишь к 1955 году.

Позднее тут расположился судостроительный Центральный научно-исследовательский институт имени академика Крылова. А уже в современное время помещения передали Арбитражному суду и структурам МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU