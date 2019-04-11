2019-04-11T07:44:10+03:00
Общество

Погода на 11 апреля в Петербурге: Холодно и снег

На дорогах Северной столицы вновь появился гололед
Лилия КОЗЛОВА
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В четверг, 11 апреля, в Петербурге снова ожидается мокрый снегВ четверг, 11 апреля, в Петербурге снова ожидается мокрый снегФото: Олег ЗОЛОТО
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«Когда же это все закончится?», «Только забыли о снеге, и от опять», сетуют петербуржцы. Увы, последняя рабочая неделя в Петербурге выдалась холодной и снова машины аккуратно покрывает тонкий слой снега. В четверг, 11 апреля, в Северной столице снова холодно, даже холоднее, чем предыдущие дни.

- В ночь на 11 апреля в городе на Неве температура воздуха опустилась до минус 2 градусов. По утру с крыш может снова падать небольшая наледь. Днем ситуация изменится, но не кардинально – до нуля, максимум плюс 2 градусов тепла, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение всего дня четверга синоптики обещают, мягко говоря, промозглую погоду. Умеренный северо-западный ветер целый день будет гонять по Петербургу облака. При этом 11 апреля все время ожидается снег, к середине для он пойдет вперемешку с дождем.

Завтра 12 апреля чуть-чуть распогодится, до плюс 5 градусов, и снова снег. А вот в субботу, 13 апреля, осадки должны прекратиться. Температура воздуха намечается 4-6 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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