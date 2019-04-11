2019-04-11T09:24:22+03:00
Происшествия

В Петербурге женщина 10 метров протащила на капоте сбитого школьника

Водитель не заметила ребенка, заболтавшись по телефону
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге сбитый школьник проехал на капоте 10 метровВ Петербурге сбитый школьник проехал на капоте 10 метровФото: Олег ЗОЛОТО
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В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП. Увы, такие случаи как этот бывают не редки. В среду, 10 апреля, женщина на автомобиле ехала по дороге и сбила 10-летнего школьника, который переходил дорогу. По словам очевидцев, водитель не заметила ребенка так как разговаривала по телефону.

- Женщина ехала, разговаривая по телефону, и не заметила ребенка на пешеходном переходе, протащив его на капоте 10 метров, - рассказали свидетели происшествия.

По данным УГИБДД Петербурга, авария произошла в три часа дня на улице Пограничника Гарькавого. Женщина ехала за рулем «Опеля» и сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу с травмами средней тяжести.

В соцсетях разразился скандал. Петербуржцы наперебой начали выяснить, кто прав, кто виноват: ребенок, который не смотрел по сторонам, переходя дорогу, либо женщина, которая слишком увлеклась разговором по телефону. В любом случае, считают многие, виноваты оба. Но по факту с делом разберутся сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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