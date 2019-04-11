2019-04-11T10:05:02+03:00
Происшествия

В Петербурге угнали автомобиль стоимостью в 7 миллионов рублей

Машину похитили в элитном Курортном районе города
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге угнали "Лексус" за 7 миллионов рублейВ Петербурге угнали "Лексус" за 7 миллионов рублейФото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге неизвестные совершили дерзкий угон автомобиля, стоимость которого можно сравнить с ценой хорошей двухкомнатной квартиры. Машину за семь миллионов рублей похитили в Курортном районе Северной столицы 10 апреля. Как стало известно в четверг, 11 апреля, полиция уже разыскивает краденный автомобиль марки «Лексус».

- В среду, 10 апреля, в полицию Курортного района обратилась 57-летняя женщина, которая сообщила, что у нее угнали дорогостоящий автомобиль, - рассказала пресс-служба главного управления МВД Петербурга и Ленобласти.

По словам заявительницы, автомобиль класса люкс был припаркован возле дома 68 по улице Ленинградской в поселке Песочный Курортного района города на Неве. Подозрений на то, кто мог бы совершить угон, у женщины не было.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и уже приступили к розыску автомобиля и угонщиков. Уголовное дело пока что не возбуждено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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