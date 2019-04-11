Охота на браконьеров: В Ленобласти задержали мужчину, убившего дикую свинью
Полицейские Всеволожского района Ленинградской области в среду, 10 апреля, задержали мужчину, который подозревается в незаконной охоте в местных лесах. Как стало известно в четверг, 11 апреля, охотник подстрелил несчастную крупную дикую свинью.
- Сотрудники полиции Ленобласти совместно с егерями задержали 45-летнего любителя незаконной охоты, - рассказала пресс-служба главного управления МВД Петербурга и 47-го региона.
Как стало известно, мужчина застрелил дикую свинью. Вес несчастного животного достигал 120 килограмм. Отмечается, что помимо унесенной жизнь бедной свинки, охотник нанес ущерб около 150 тысяч рублей.
Полицейские забрали у браконьера оружие. Оказалось, что разрешения на него у любителя охоты не было.
На данный момент правоохранители проводят проверку деятельности браконьера и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU