2019-04-11T10:42:54+03:00
Общество

Охота на браконьеров: В Ленобласти задержали мужчину, убившего дикую свинью

Полицейские вместе с егерями проводят проверку в лесах под Петербургом
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленобласти полиция задержала браконьера Фото: архив "КП"В Ленобласти полиция задержала браконьера Фото: архив "КП"
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Полицейские Всеволожского района Ленинградской области в среду, 10 апреля, задержали мужчину, который подозревается в незаконной охоте в местных лесах. Как стало известно в четверг, 11 апреля, охотник подстрелил несчастную крупную дикую свинью.

- Сотрудники полиции Ленобласти совместно с егерями задержали 45-летнего любителя незаконной охоты, - рассказала пресс-служба главного управления МВД Петербурга и 47-го региона.

Как стало известно, мужчина застрелил дикую свинью. Вес несчастного животного достигал 120 килограмм. Отмечается, что помимо унесенной жизнь бедной свинки, охотник нанес ущерб около 150 тысяч рублей.

Полицейские забрали у браконьера оружие. Оказалось, что разрешения на него у любителя охоты не было.

На данный момент правоохранители проводят проверку деятельности браконьера и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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