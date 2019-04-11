Жители Петербурга останутся без горячей воды с 21 мая

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-11T11:09:04+03:00

С 21 мая по 31 августа 2019 года в Петербурге будут отключать горячую воду Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Приближается лето, а вместе с ним сезон, когда жителям Петербурга придется по утрам принимать «душ» с помощью чайников, тазиков и кастрюль. Компания «Теплосеть» уже определила сроки, когда в городе начнутся гидравлические испытания для проверки надежности тепломагистралей. Как стало известно в четверг, 11 апреля, под проверку попадут 30 тепломагистралей.

- В период летней ремонтной кампании с 21 мая по 31 августа 2019 года будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов, - сообщила пресс-служба «Теплосети».

Для того, чтобы горожане могли узнать, когда именно в каком доме будут отключать горячую воду, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис. Для этого необходимо зайти по ссылке и указать улицу и номер дома. В всплывающей табличке будут указаны сроки проведения профилактических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU