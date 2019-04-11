Жители Петербурга останутся без горячей воды с 21 мая
Приближается лето, а вместе с ним сезон, когда жителям Петербурга придется по утрам принимать «душ» с помощью чайников, тазиков и кастрюль. Компания «Теплосеть» уже определила сроки, когда в городе начнутся гидравлические испытания для проверки надежности тепломагистралей. Как стало известно в четверг, 11 апреля, под проверку попадут 30 тепломагистралей.
- В период летней ремонтной кампании с 21 мая по 31 августа 2019 года будут проведены техническое освидетельствование, испытания на прочность, диагностика, ремонт и перекладка тепловых сетей, а также реконструкция центральных тепловых пунктов, - сообщила пресс-служба «Теплосети».
Для того, чтобы горожане могли узнать, когда именно в каком доме будут отключать горячую воду, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис. Для этого необходимо зайти по ссылке и указать улицу и номер дома. В всплывающей табличке будут указаны сроки проведения профилактических работ.
ИСТОЧНИК KP.RU