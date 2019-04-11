Станция метро «Чернышевская» закроется с 15 апреля

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-11T11:50:39+03:00

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Пресс-служба Петербургского метрополитена в четверг, 11 апреля, предупредила жителей города о том, что с 15 апреля в вестибюле станции «Чернышевская» будет проходить капитальный ремонт эскалатора. В связи с этим, вход на станцию будет закрыт продолжительное время.

- В связи с капитальным ремонтом эскалаторов изменяется режим работы наземного вестибюля станции «Чернышевская», - сообщили в Петербургской подземке.

Так, с 15 апреля по 28 июня 2019 года по будням с 8:00 до 9:50 вход на станцию будет закрыт. В это же время закрыт вход в вестибюль будет с 1 июля по 13 сентября. Также в эти же даты с 16:40 до 20:00 вход в вестибюль станции «Чернышевская» будет ограничен.

В связи с этим сотрудники метрополитена просят учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалаторов и заранее планировать свои маршруты для того, чтобы не попасть в непредвиденную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU