Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом в Петербурге
Врачи Петербурга спасают двухлетнюю девочку, которая попала в детскую больницу №1 с сильными термическими ожогами. Как стало известно в четверг, 11 апреля, малышка опрокинула на себя целую кастрюлю с кипящим супом. ЧП произошло по недосмотру ее родителей.
- Инцидент с горячим супом произошел во вторник, 9 апреля, около четырех часов дня. Двухлетняя малышка находилась дома в одной из квартир на Малой Подьяческой улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Пока мать девочки отвернулась, ребенок потянул на себя кастрюлю и вылил все содержимое на себя, - пишет «Мойка78».
Только спустя час, около пяти часов вечера, врачи скорой помощи госпитализировали девочку из квартиры, где она проживает. В стационаре больницы медики диагностировали у ребенка термические ожоги 2-й и 3-1 степени различных частей тела. Малышка находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что семья, где произошел инцидент – благополучная. На учете никогда не состояла. Отец девочки безработный 53-летний мужчина, мать – 35-летняя домохозяйка.
ИСТОЧНИК KP.RU