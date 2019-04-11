Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипящим супом в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-11T12:42:05+03:00

Двухлетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с супом в Адмиралтейском районе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Малышку госпитализировали из квартиры в Адмиралтейском районе с сильными ожогами

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Врачи Петербурга спасают двухлетнюю девочку, которая попала в детскую больницу №1 с сильными термическими ожогами. Как стало известно в четверг, 11 апреля, малышка опрокинула на себя целую кастрюлю с кипящим супом. ЧП произошло по недосмотру ее родителей.

- Инцидент с горячим супом произошел во вторник, 9 апреля, около четырех часов дня. Двухлетняя малышка находилась дома в одной из квартир на Малой Подьяческой улице в Адмиралтейском районе Петербурга. Пока мать девочки отвернулась, ребенок потянул на себя кастрюлю и вылил все содержимое на себя, - пишет «Мойка78».

Только спустя час, около пяти часов вечера, врачи скорой помощи госпитализировали девочку из квартиры, где она проживает. В стационаре больницы медики диагностировали у ребенка термические ожоги 2-й и 3-1 степени различных частей тела. Малышка находится в тяжелом состоянии.

Отмечается, что семья, где произошел инцидент – благополучная. На учете никогда не состояла. Отец девочки безработный 53-летний мужчина, мать – 35-летняя домохозяйка.

ИСТОЧНИК KP.RU