К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет
В четверг, 11 апреля, около полудня на кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками крупной аварии как минимум стали три автомобиля. О количестве пострадавших в происшествии не сообщается, однако на место ЧП прилетел реанимационный вертолет.
- На участке КАД в Петербурге между Витебским проспектом и Софийской улицей произошло крупное ДТП. Столкнулись как минимум три транспортные средства: легковой автомобиль Ford Focus, микроавтобус Ford и кроссовер Volkswagen Tiguan, - сообщили читатели «Комсомольской правды – Петербург».
К месту ДТП на КАД в Санкт-Петербурге прилетел реанимационный вертолет.
Вполне вероятно, что есть и другие участники аварии, которые не попали на видео, так как у Ford Focus сильно разбита задняя часть кузова. На месте аварии уже находятся пожарные, реаниматоры и сотрудники ДПС.
- Там адская пробка, я ехала во встречном направлении - в сторону Московского района 30 минут назад. Кружил вертолет, но ему почему-то показали сложенные крестом руки. Видимо вертолет не понадобился и обошлись скорыми, которые уже стояли у места ДТП, - рассказала свидетельница произошедшего.
На самом деле, вертолет все же прилетел. Он очень долго не мог найти места, чтобы приземлиться. О том, кому понадобилась такая экстренная помощь, пока что не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU