К месту ДТП на КАД в Петербурге прилетел реанимационный вертолет

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-11T13:40:02+03:00

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В четверг, 11 апреля, около полудня на кольцевой автодороге в Петербурге произошло массовое ДТП. Участниками крупной аварии как минимум стали три автомобиля. О количестве пострадавших в происшествии не сообщается, однако на место ЧП прилетел реанимационный вертолет.

- На участке КАД в Петербурге между Витебским проспектом и Софийской улицей произошло крупное ДТП. Столкнулись как минимум три транспортные средства: легковой автомобиль Ford Focus, микроавтобус Ford и кроссовер Volkswagen Tiguan, - сообщили читатели «Комсомольской правды – Петербург».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/702500" frameborder="0"></iframe> К месту ДТП на КАД в Санкт-Петербурге прилетел реанимационный вертолет.

Вполне вероятно, что есть и другие участники аварии, которые не попали на видео, так как у Ford Focus сильно разбита задняя часть кузова. На месте аварии уже находятся пожарные, реаниматоры и сотрудники ДПС.

- Там адская пробка, я ехала во встречном направлении - в сторону Московского района 30 минут назад. Кружил вертолет, но ему почему-то показали сложенные крестом руки. Видимо вертолет не понадобился и обошлись скорыми, которые уже стояли у места ДТП, - рассказала свидетельница произошедшего.

На самом деле, вертолет все же прилетел. Он очень долго не мог найти места, чтобы приземлиться. О том, кому понадобилась такая экстренная помощь, пока что не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU