2019-04-11T14:09:43+03:00
Происшествия

Две женщины попали под колеса иномарки на Ржевке в Петербурге

Пешеходы пытались перебежать дорогу в неположенном месте
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге под колеса авто попали две женщиныВ Петербурге под колеса авто попали две женщиныФото: Олег ЗОЛОТО
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Сразу две женщины стали жертвами дорожного происшествия в Петербурге. Около восьми часов утра в четверг, 11 апреля, петербурженки, по всей видимости, спешили на работу и решили перебежать дорогу в неположенном месте, чтобы было быстрее. Однако нарушение правил дорожного движения зачастую приводит к печальным последствиям.

- Утром возле дома 25 по Индустриальному проспекту произошло ДТП. По дороге ехал 49-летний водитель за рулем автомобиля марки «Ситроен». Двигаясь по магистрали, он неожиданно сбил двух пешеходов – женщин, которые перебегали дорогу в неположенном месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Петербурга и Ленобласти.

В результате пострадали обе: 55-летняя женщина и 40-летняя. Были ли они между собой знакомы, не известно.

Пострадавшим сразу же вызвали скорую помощь. Благо, обе остались живы. С места ДТП их госпитализировали в Александровскую больницу на проспекте Солидарности.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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