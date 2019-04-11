На станции метро «Автово» в Петербурге нашли немого мальчика
В Петербурге вечером накануне, 10 апреля, пассажиры метро обратили внимание на одиноко стоящего ребенка. Мальчик, на вид лет шести, находился на платформе станции «Автово». Малыш был совсем один, вид у него был потерянный. Когда неравнодушные люди попытались с ним заговорить, чтобы узнать, где его родители, ребенок не произнес ни слова.
- Ребенка обнаружили около девяти часов вечера 10 апреля. Мальчик совсем не разговаривал, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Ребенок был одет в джинсы синего цвета, зеленую куртку, на голове белая шапка, на ногах черные кроссовки. На куртке у него была пришита бирка с именем, а также номером мобильного телефона. Мальчугана передали полиции. Правоохранители начали звонить по указанному номеру, но, увы, им никто не ответил. Тогда было принято решение отправить мальчика в Детскую больницу на Авангардной улице.
Позже стало известно, что родителей мальчика все же нашли. Отмечается, что семья благополучная. Сейчас малыш уже с ними.
ИСТОЧНИК KP.RU