В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы
Волна телефонного терроризма, накрывшая Петербург в феврале, переполошила весь город и заставила по максимуму выложиться на работе все экстренные службы Северной столицы. Март прошел более-менее спокойно, хоть и не без инцидентов, а в апреле эвакуации начались снова.
- Эвакуированы школы номер 394, 291, 601, 385, 549, 247, 197, 54 и другие, - сообщают петербуржцы в соцсетях.
Также под проверку попала Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, корпус университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича, деловой центр «Невская ратуша», в котором работают комитеты Смольного, также стал «жертвой» телефонных террористов.
Не обошла проблема стороной и Ленинградскую область. Эвакуированы школы в Кудрово и Мурино. Спецслужбы проверяют районные больницы в Токсово и во Всеволожске.
И, судя по поступающим сообщениям, до конца дня этот список пополнится.
ИСТОЧНИК KP.RU