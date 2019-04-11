В Петербурге и Ленобласти опять эвакуируют школы

СЕГОДНЯ 14:39 2019-04-11T14:39:45+03:00

Петербург и Ленобласть снова захлестнула волна эвакуаций. Фото: vk.com/spb_today

«Жертвами» телефонных террористов стали также Медуниверситет имени Мечникова, «Невская ратуша» и другие учреждения

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Волна телефонного терроризма, накрывшая Петербург в феврале, переполошила весь город и заставила по максимуму выложиться на работе все экстренные службы Северной столицы. Март прошел более-менее спокойно, хоть и не без инцидентов, а в апреле эвакуации начались снова.

- Эвакуированы школы номер 394, 291, 601, 385, 549, 247, 197, 54 и другие, - сообщают петербуржцы в соцсетях.

Также под проверку попала Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, корпус университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича, деловой центр «Невская ратуша», в котором работают комитеты Смольного, также стал «жертвой» телефонных террористов.

Не обошла проблема стороной и Ленинградскую область. Эвакуированы школы в Кудрово и Мурино. Спецслужбы проверяют районные больницы в Токсово и во Всеволожске.

И, судя по поступающим сообщениям, до конца дня этот список пополнится.

ИСТОЧНИК KP.RU